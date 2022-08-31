У Чорному морі маневрують 3 ракетоносії. ОК "Південь" закликало реагувати на тривогу
Оперативне командування "Південь" закликає українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже у Чорному морі маневрують 3 російських ракетоносіїв
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 3 ворожі носії крилатих ракет "Калібр". Агресор тримає напоготові 20 крилатих ракет.
"Загроза ракетних ударів та дистанційних артилерійських обстрілів в регіонах, наближених до зони безпосередніх бойових дій та на окупованих територіях, залишається вкрай високою. Пильнуйте і будьте обережні, дотримуйтесь заходів безпеки, на сигнали тривог реагуйте оперативно і правильно. Не наближайтеся до підозрілих предметів, це може бути небезпечно. Інформуйте про них компетентні органи, убезпечте себе і оточуючих", - наголосили у "Півдні".
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