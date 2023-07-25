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У Данії протестувальники спалили Коран біля посольств Єгипту та Туреччини

25 липня, 2023 вiвторок
20:51
Світ Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі

У вівторок, 25 липня, в Копенгагені група антиісламістських активістів спалила Коран біля посольств Єгипту та Туреччини

Про це пише Reuters.

Данія та Швеція, у якій нещодавно також пройшла чергова подібна акція, заявили, що висловлюють жаль з приводу спалення Корану, але не можуть запобігти цьому згідно з законом про захист свободи слова. 

Демонстрацію у Копенгагені провела група "Датські патріоти", минулого тижня така ж акція пройшла біля посольства Іраку. Міністерство закордонних справ Іраку закликало владу країн ЄС "швидко переглянути так звану свободу вираження поглядів і право на демонстрації".

Туреччина заявила, що рішуче засуджує "підлі напади" на Коран, і закликала Данію вжити необхідних заходів для запобігання цьому "злочину на ґрунті ненависті" проти ісламу. Своєю чергою міністерство закордонних справ Єгипту викликало тимчасового повіреного у справах Швеції, щоб засудити акцію проти Корану.

Данія засудила підпали як "провокаційні та ганебні дії", але заявила, що не має повноважень забороняти ненасильницькі демонстрації.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен стверджує, що "провів конструктивну телефонну розмову" з міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хуссейном щодо двосторонніх відносин двох країн і спалення Корану.

  • 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Паладан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент. 28 червня, в день початку мусульманського свята Курбан-байрам, влада Швеції знову дала дозвіл на проведення демонстрації, під час якої біля мечеті у Стокгольмі спалили копію Корану.
  • 2 липня МЗС Ірану заявило, що не відправлятиме до Швеції нового посла на знак протесту проти спалення Корану в Стокгольмі.
  • 20 липня протестувальники увірвалися до посольства Швеції у Багдаді, силою захопили його та підпалили у знак протесту проти спалення Корану, також відсилають посла.
Данія
ісламісти
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