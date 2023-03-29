У Данії встановили об'єкт, який знайшли біля "Північного потоку-2"

Про це повідомляє ENS.

Минулого тижня влада Данії повідомила, що трубчастий об’єкт був знайдений під час перевірки останнього неушкодженого трубопроводу в Балтійському морі швейцарським оператором Nord Stream 2 AG.

Відповідні органи влади Данії оглянули об’єкт, який знаходився біля газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі та оцінили, що "об'єкт не становить жодної безпосередньої загрози безпеці".

Вчора, 28 березня, було завершено ліквідацію об’єкта, що прилягав до газопроводу. Дослідження показують, що об’єкт являє собою порожній морський димовий буй, який використовується для візуального маркування.

За даними міноборони Данії, порятунок проводився на глибині 73 метри.