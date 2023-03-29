У Данії встановили об'єкт, який знайшли біля "Північного потоку-2"
Данське енергетичне агентство заявило, що об’єкт, який прилягав до газопроводу "Північний потік-2" являє собою порожній морський димовий буй
Про це повідомляє ENS.
Минулого тижня влада Данії повідомила, що трубчастий об’єкт був знайдений під час перевірки останнього неушкодженого трубопроводу в Балтійському морі швейцарським оператором Nord Stream 2 AG.
Відповідні органи влади Данії оглянули об’єкт, який знаходився біля газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі та оцінили, що "об'єкт не становить жодної безпосередньої загрози безпеці".
Вчора, 28 березня, було завершено ліквідацію об’єкта, що прилягав до газопроводу. Дослідження показують, що об’єкт являє собою порожній морський димовий буй, який використовується для візуального маркування.
За даними міноборони Данії, порятунок проводився на глибині 73 метри.
- У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".
- Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.
- 16 березня 2023 року стало відомо, Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування підводних вибухів на газопроводах Nord Stream.
- ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.
- 25 березня німецькі журналісти повідомили, що за декілька днів до диверсій на газопроводах неподалік них перебували російські військові кораблі.
- Вже згодом Рада безпеки ООН відхилила проєкт резолюції, яка засуджує диверсії на "Північних потоках" та закликає до міжнародного розслідування підривів газопроводів.
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