У Данії заявили, що хочуть провести мирний саміт щодо України, але така зустріч потребуватиме участі Індії, Китаю і Бразилії

Про це передає Reuters.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Данія хотіла б прийняти саміт у липні, який спрямований на пошук миру між Україною та Росією. Але така зустріч потребуватиме участі Індії, Китаю та Бразилії.

"Якщо Україна вважатиме, що настав час для проведення такої зустрічі - це було б фантастично. І тоді Данія, очевидно, хотіла б провести цю зустріч", – сказав Люкке Расмуссен.

Видання також нагадує, що пропозиція України провести мирний саміт у лютому цього року так і не була реалізована.

"Нам потрібно докласти певних зусиль для створення глобального зобов'язання щодо організації такої зустрічі, зацікавити та залучити такі країни як Індія, Бразилія та Китай", - підкреслив Локке Расмуссен.