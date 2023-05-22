У Данії заявили, що хочуть провести мирний саміт щодо України, але така зустріч потребуватиме участі Індії, Китаю і Бразилії
Глава МЗС Данії підтримав ідею проведення саміту щодо пошуку миру, але хоче бачити не лише союзників України
Про це передає Reuters.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Данія хотіла б прийняти саміт у липні, який спрямований на пошук миру між Україною та Росією. Але така зустріч потребуватиме участі Індії, Китаю та Бразилії.
"Якщо Україна вважатиме, що настав час для проведення такої зустрічі - це було б фантастично. І тоді Данія, очевидно, хотіла б провести цю зустріч", – сказав Люкке Расмуссен.
Видання також нагадує, що пропозиція України провести мирний саміт у лютому цього року так і не була реалізована.
"Нам потрібно докласти певних зусиль для створення глобального зобов'язання щодо організації такої зустрічі, зацікавити та залучити такі країни як Індія, Бразилія та Китай", - підкреслив Локке Расмуссен.
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