У Defense Express розповіли про БПЛА Luna NG, який ЗСУ отримали від Німеччини

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Нарешті ми отримали безпілотник західного виробництва. Luna NG - це цікавий зразок, який доповнить широкий спектр БПЛА, що вже використовує Україна. Німецький безпілотник має свої переваги. Він був розроблений і представлений нещодавно. Luna NG має цікаві тактико-технічні характеристики. Він створений для дії в сучасному агресивному середовищі поля бою, і може ефективно діяти на тих напрямках, де противник активно застосовує протидію у вигляді різноманітних систем РЕБ", - пояснив Рябих.

За словами військового експерта, безпілотник Luna NG може перебувати у повітрі 12 годин.

"За цей час дрон захищеними каналами може передавати безліч інформації, яку отримує за допомогою сучасних електронно-оптичних сенсорів. Маса БПЛА становить десь 40 кг, дальність управління понад 100 км. Дрон Luna NG доповнив спектр БПЛА, які ми отримували раніше від Німеччини", - додав Рябих.