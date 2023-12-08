У Defense Express розповіли про БПЛА Luna NG, який ЗСУ отримали від Німеччини
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що Україна отримала на озброєння новітній німецький безпілотник
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Нарешті ми отримали безпілотник західного виробництва. Luna NG - це цікавий зразок, який доповнить широкий спектр БПЛА, що вже використовує Україна. Німецький безпілотник має свої переваги. Він був розроблений і представлений нещодавно. Luna NG має цікаві тактико-технічні характеристики. Він створений для дії в сучасному агресивному середовищі поля бою, і може ефективно діяти на тих напрямках, де противник активно застосовує протидію у вигляді різноманітних систем РЕБ", - пояснив Рябих.
За словами військового експерта, безпілотник Luna NG може перебувати у повітрі 12 годин.
"За цей час дрон захищеними каналами може передавати безліч інформації, яку отримує за допомогою сучасних електронно-оптичних сенсорів. Маса БПЛА становить десь 40 кг, дальність управління понад 100 км. Дрон Luna NG доповнив спектр БПЛА, які ми отримували раніше від Німеччини", - додав Рябих.
- 14 серпня стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall надасть Україні безпілотну авіасистему Luna. У її складі дрони, які мають розвідувальну здатність у кілька сотень кілометрів.
- 7 грудня уряд Німеччини оголосив про надання Україні чергової партії військової допомоги, яка включатиме дрони та боєприпаси.
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