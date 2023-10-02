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У день утворення КНР, Китай випустив анімаційний ролик про "воз'єднання" з Тайванем

2 жовтня, 2023 понедiлок
17:53
Світ Китай

У день утворення КНР, який святкують 1 жовтня, китайські військові випустили анімаційний ролик про "возз'єднання" з Тайванем

Про це пише Reuters.

У відео показано возз’єднання фрагментів картини "Оселя в горах Фучунь" - витвору мистецтва, який було розірвано на дві частини в 1650 році. Одна його частина наразі зберігається у Китаї, інша - у Тайвані.

У Національний день командування Східного театру Народно-визвольної армії випустило анімаційний короткометражний фільм "Мрії збуваються на річці Фучунь" - у стрічці зображено двох ельфів, які представляють дві частини картини. Наприкінці фільму два персонажі об’єднуються, чарівним чином перетворюючи картину в одне ціле.

Довідково. Коротший шматок сувою, відомий як "Вціліла гора", довжиною близько 51 см, знаходиться в музеї провінції Чжецзян у місті Ханчжоу. Другий шматок, довжиною 640 см, зберігає Національний палацовий музей Тайваню.

Фото: Вікіпедія

Що відомо про взаємини між Китаєм та Тайванем

Китай і Тайвань мають різну історію та політичний статус. Китай вважає Тайвань своєю провінцією, яка повинна бути повернута під його контроль, а Тайвань вважає себе незалежною державою зі своєю конституцією та демократично обраними лідерами. Вони зазнали розколу після громадянської війни в Китаї в 1949 році, коли націоналістичний уряд Гоміньдану втік на острів, а комуністична партія Мао Цзедуна захопила владу на материку.

Китай посилює свої військові та економічні тиски на Тайвань, щоб досягти мирного або силового возз'єднання за принципом "одна країна - дві системи", за аналогією з Гонконгом. Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що "возз'єднання" з Тайванем має відбутися, і не виключив можливого застосування сили для цього.

Водночас Тайвань протистоїть будь-яким спробам Китаю поглинути острів і прагне зберегти свою суверенність та демократичну систему. Президентка Тайваню Цай Ін-вен закликала до мирного співіснування з Китаєм на основі взаємної поваги.

Напруження між Китаєм та Тайванем зросло останнім часом через збільшення китайських вторгнень у повітряний простір та територіальні води Тайваню. Міністр оборони Тайваню Чіу Куо Чен попередив, що війна може вибухнути у будь-який момент через випадковий інцидент.

Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його частиною "єдиного Китаю", та неодноразово погрожував вторгненням. 26 березня Гондурас припинив десятилітні дипломатичні відносини з Тайванем на користь їхнього встановлення з Китаєм.

18 вересня Міністерство оборони Тайваню повідомило про 103 китайських військових літака над морем. У відомстві закликали КНР припинити "руйнівні, односторонні дії".

На святковому прийомі в Пекіні з нагоди 74-ї річниці утворення Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін наголосив, що ніяка сила не зможе зупинити повернення Тайваню.

Культура
Китай
Тайвань
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