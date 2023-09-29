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"Повне возз’єднання": Сі Цзіньпін заявив, що ніщо не зупинить повернення Тайваню під контроль Пекіна

29 вересня, 2023 п'ятниця
09:31
Світ Сі Цзіньпін

На святковому прийнятті в Пекіні з нагоди 74-ї річниці утворення Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін наголосив, що ніяка сила не зможе зупинити повернення Тайваню

Про це інформує МЗС КНР.

Очільник Китаю підкреслив, що громадяни мають невідступно, всебічно і неухильно дотримуватися установки "одна країна, дві системи", реалізувати принципи "патріотів, що керують Гонконгом і Макао", підтримувати економічний розвиток і соціальний захист Гонконгу і Макао, використовувати їх унікальні переваги й активно брати участь у будівництві району Великої затоки Гуандун-Гонконг-Макао, а також забезпечувати їх довготривале процвітання і стабільність.

Сі вважає, що китайці мають дотримуватися принципу одного Китаю і "консенсусу 1992 року", сприяти мирному розвитку взаємин через протоки, поглиблювати інтеграцію і розвиток по обидва боки протоки, захищати національні інтереси Китаю і покращувати життя земляків по обидва боки протоки. Усвідомлення повного возз’єднання батьківщини є бажанням народу, тенденцією часу, неминучістю історії, і його не зупинить жодна сила.

Він також зазначив, що китайці мають дотримуватися мирного розвитку, взаємовигідної стратегії відкриття, забезпечувати міжнародну справедливість і рівноправність, практикувати справжню багатосторонність, сприяти реалізації глобальних ініціатив розвитку, безпеки та цивілізації, працювати разом з народами всіх країн, щоб впоратися з різними глобальними викликами та створити краще майбутнє для людства.

Що відомо про взаємини між Китаєм та Тайванем

Китай і Тайвань мають різну історію та політичний статус. Китай вважає Тайвань своєю провінцією, яка повинна бути повернута під його контроль, а Тайвань вважає себе незалежною державою зі своєю конституцією та демократично обраними лідерами. Вони зазнали розколу після громадянської війни в Китаї в 1949 році, коли націоналістичний уряд Гоміньдану втік на острів, а комуністична партія Мао Цзедуна захопила владу на материку.

Китай посилює свої військові та економічні тиски на Тайвань, щоб досягти мирного або силового возз'єднання за принципом "одна країна - дві системи", за аналогією з Гонконгом. Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що "возз'єднання" з Тайванем має відбутися, і не виключив можливого застосування сили для цього.

Водночас Тайвань протистоїть будь-яким спробам Китаю поглинути острів і прагне зберегти свою суверенність та демократичну систему. Президентка Тайваню Цай Ін-вен закликала до мирного співіснування з Китаєм на основі взаємної поваги.

Напруження між Китаєм та Тайванем зросло останнім часом через збільшення китайських вторгнень у повітряний простір та територіальні води Тайваню. Міністр оборони Тайваню Чіу Куо Чен попередив, що війна може вибухнути у будь-який момент через випадковий інцидент.

Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його частиною "єдиного Китаю", та неодноразово погрожував вторгненням. 26 березня Гондурас припинив десятилітні дипломатичні відносини з Тайванем на користь їхнього встановлення з Китаєм.

18 вересня Міністерство оборони Тайваню повідомило про 103 китайських військових літака над морем. У відомстві закликали КНР припинити "руйнівні, односторонні дії".

Новини
Китай
Тайвань
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