У День волонтера ворог завдав ракетного удару по гуманітарному центру Херсона, - волонтер Мукоріз
Сергій Мукоріз, виконавчий директор БФ "Я-Херсон", повідомив, що сьогодні 5 грудня близько 11:00 російські окупанти двома ракетами зруйнували гуманітарний штаб у місті
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Як це не іронічно, але сьогодні 5 грудня у День волонтера російські окупанти вдарили по нашому гуманітарному штабу. Об 11-й годині прилетіли дві ракети, після чого сталося займання. Працівники ДСНС гасили пожежу понад 13 годин. Нам вдалося врятувати деяку частину гуманітарної допомоги. Зараз готуємося до пошуку нових приміщень та переїзду", - розказав виконавчий директор БФ "Я-Херсон".
За його словами, гуманітарний штаб БФ допомагав вразливим категоріям населення: пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні родини. Містянам надавалися засоби гігієни, медичні приладдя, електричні та газові обігрівачі, бо не у всіх оселях Херсона є тепло- чи газопостачання.
"Знищено дуже багато майна, десь близько 80-90% допомоги. Ми впродовж сьогоднішнього дня намагалися врятувати ту частину, яку можна було вивезти та видати людям у користування", - зауважив Сергій Мукоріз.
- 4 грудня росіяни вдарили по дитячому садку в Херсоні, унаслідок чого поранено людину і пошкоджено будівлю закладу дошкільної освіти. Пізніше окупанти обстріляли ще два села на Херсонщині - там загинув чоловік, ще двоє отримали поранення.
- 5 грудня російські війська уранці обстріляли центр Херсона і влучили у будівлю медичного закладу. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє цивільних, ще шість отримали поранення
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