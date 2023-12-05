У День волонтера ворог завдав ракетного удару по гуманітарному центру Херсона, - волонтер Мукоріз

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Як це не іронічно, але сьогодні 5 грудня у День волонтера російські окупанти вдарили по нашому гуманітарному штабу. Об 11-й годині прилетіли дві ракети, після чого сталося займання. Працівники ДСНС гасили пожежу понад 13 годин. Нам вдалося врятувати деяку частину гуманітарної допомоги. Зараз готуємося до пошуку нових приміщень та переїзду", - розказав виконавчий директор БФ "Я-Херсон".

За його словами, гуманітарний штаб БФ допомагав вразливим категоріям населення: пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні родини. Містянам надавалися засоби гігієни, медичні приладдя, електричні та газові обігрівачі, бо не у всіх оселях Херсона є тепло- чи газопостачання.

"Знищено дуже багато майна, десь близько 80-90% допомоги. Ми впродовж сьогоднішнього дня намагалися врятувати ту частину, яку можна було вивезти та видати людям у користування", - зауважив Сергій Мукоріз.