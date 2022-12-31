Про це повідомляє CNN.

"Пекін стверджує, що дотримується нейтралітету, але його поведінка ясно показує, що він все ще інвестує в тісні зв’язки з Росією. Сполучені Штати та Європа попередили КНР про наслідки надання Росії військової допомоги для її війни проти України або систематичної допомоги з ухиленням від санкцій. Ми уважно стежимо за діями Пекіну", — сказав речник Державного департаменту США.

Він наголосив, що ті, хто перебуває на боці Москви в цій несправедливій війні, неминуче опиняться на неправильному боці історії.

"Світ стежить, щоб побачити, які країни відстоюють основні принципи свободи, самовизначення та суверенітету, а які стоять осторонь або мовчазно підтримують Росію в її навмисній і неспровокованій війні", — заявили у Держдепі.

30 грудня Сі Цзіньпін заявив Володимиру Путіну, що Китай готовий бути глобальним партнером Росії на тлі складної ситуації у світі.

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