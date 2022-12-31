У Держдепі США вказали на розбіжності між заявами Китаю про нейтралітет у війні РФ проти України та реальними діями
Державний департамент США висловив стурбованість зближенням Москви та Пекіну після розмови російського диктатора Володимира Путіна та лідера КНР Сі Цзіньпіна
Про це повідомляє CNN.
"Пекін стверджує, що дотримується нейтралітету, але його поведінка ясно показує, що він все ще інвестує в тісні зв’язки з Росією. Сполучені Штати та Європа попередили КНР про наслідки надання Росії військової допомоги для її війни проти України або систематичної допомоги з ухиленням від санкцій. Ми уважно стежимо за діями Пекіну", — сказав речник Державного департаменту США.
Він наголосив, що ті, хто перебуває на боці Москви в цій несправедливій війні, неминуче опиняться на неправильному боці історії.
"Світ стежить, щоб побачити, які країни відстоюють основні принципи свободи, самовизначення та суверенітету, а які стоять осторонь або мовчазно підтримують Росію в її навмисній і неспровокованій війні", — заявили у Держдепі.
- 30 грудня Сі Цзіньпін заявив Володимиру Путіну, що Китай готовий бути глобальним партнером Росії на тлі складної ситуації у світі.
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