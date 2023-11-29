У Держдепі вважають, що Путін не піде на мир до виборів президента США, - Reuters

Про це анонімно заявив високопоставлений чиновник Державного департаменту США у коментарі Reuters.

Це відбувається на тлі побоювань, що потенційна перемога експрезидента Дональда Трампа може підірвати підтримку України.



Високопоставлений чиновник після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі заявив, що альянс підтвердив свою підтримку України, знаючи, що мирна угода в наступному році малоймовірна.



"Я очікую, що Путін не піде на мир або конструктивний мир до того, як побачить результат наших виборів", – сказав чиновник.