У Держдепі вважають, що Путін не піде на мир до виборів президента США, - Reuters
Російський диктатор Володимир Путін не піде на мир в Україні до результатів виборів у США в листопаді 2024 року
Про це анонімно заявив високопоставлений чиновник Державного департаменту США у коментарі Reuters.
Це відбувається на тлі побоювань, що потенційна перемога експрезидента Дональда Трампа може підірвати підтримку України.
Високопоставлений чиновник після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі заявив, що альянс підтвердив свою підтримку України, знаючи, що мирна угода в наступному році малоймовірна.
"Я очікую, що Путін не піде на мир або конструктивний мир до того, як побачить результат наших виборів", – сказав чиновник.
- Президент України Володимир Зеленський запросив Трампа в Україну і прокоментував заяву експрезидента США, зазначивши, що він не може закінчити війну та встановити мир, якщо він готовий віддати українську територію Росії.
- Експрезидент США Дональд Трамп відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Україну, щоб на власні очі побачити масштаби війни.
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