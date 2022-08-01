Про це Володін написав у telegram.

Таким чином він відреагував на заяву посла України у Британії Вадима Пристайка, який заявив, що Київ претендує на третину майна Радянського Союзу за кордоном, яке після розпаду країни дісталося Росії.

"Україна порушила питання про повернення хоч би третини закордонного майна колишнього СРСР, яке зараз належить Російській Федерації. Перш ніж на щось претендувати, Києву необхідно було взяти на себе третину боргів Радянського Союзу", - написав Володін.

Він додав, що станом на 1994 рік борг складав $110 млрд і РФ нібито сплатила його самотужки.

"Наша країна виплатила його, а всі республіки колишнього СРСР вийшли з нього вільними та не обтяженими борговими зобов'язаннями", - запевнив Володін.

6 липня В'ячеслав Володін заявив, що Росія може конфіскувати у США Аляску.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb