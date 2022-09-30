У держдумі скаржаться, що Україна запросила НАТО вступити у війну з Росією

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

За словами Слуцького, якщо Україна вступить у НАТО - розпочнеться відкрите протистояння ядерних держав.

"Заява Зеленського про заявку України на вступ до НАТО у прискореному порядку звучить як запрошення Альянсу вступити у прямий воєнний конфлікт із Росією. Тобто вступити у протистояння провідним ядерним державам", — скаржиться голова фракції ЛДПР у держдумі Леонід Слуцький.

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