У держдумі скаржаться, що Україна запросила НАТО вступити у війну з Росією
Голова фракції ЛДПР у держдумі Леонід Слуцький заявив, що Україна запросила НАТО вступити у війну з Росією
Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
За словами Слуцького, якщо Україна вступить у НАТО - розпочнеться відкрите протистояння ядерних держав.
"Заява Зеленського про заявку України на вступ до НАТО у прискореному порядку звучить як запрошення Альянсу вступити у прямий воєнний конфлікт із Росією. Тобто вступити у протистояння провідним ядерним державам", — скаржиться голова фракції ЛДПР у держдумі Леонід Слуцький.
- Сьогодні, 30 вересня, Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
- Президент Росії Володимир Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".
- Зеленський заявив, що Україна не вестиме перемовини з Росією, поки нею керує Володимир Путін.
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