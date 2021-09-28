У дитбудинку Луцька стався спалах коронавірусу: до лікарні потрапили 17 дітей

Про це повідомив виконувач обов’язків керівника дитбудинку Віктор Максимюк, передає місцеве видання ВолиньPost.

У дитбудинку Луцька стався спалах COVID-19. Так, захворіли 17 із 34 вихованців дитбудинку, а також декілька його працівників.

"Хвороба поширилася від працівників. Протестували методом ПЛР усіх дітей, хоча вони й не мали клінічних проявів захворювання", - наголосив він.



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За словами Максимюка, 17 дітей були госпіталізовані, аби ізолювати їх від здорових. Двоє з них мають злегка підвищену температуру.

"Наразі у нас триває активна робота з вакцинації персоналу. Станом на сьогодні першою дозою вакциновані приблизно 70% персоналу", - додав він.

Нагадаємо, упродовж доби 27 вересня було зареєстровано ​​​​​​6552 нових випадки COVID-19 (у тому числі 574 дитини та 165 медпрацівників), 143 людини померли, 2927 пацієнтів одужали.

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