У Донецькій області РФ вбила ще 7 мирних жителів
За добу 21 травня у Донецькій області від рук окупанта померли ще 7 мирних жителів
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 21 травня росіяни вбили 7 мирних мешканців Донеччини: 3 в Лимані, 2 у Миколаївці, 1 в Авдіївці та 1 у Святогірську. Ще 10 осіб отримали поранення. Крім того, у Костянтинівці зареєстровано одну людину, яку росіяни поранили на Луганщині", - написав Кириленко.
Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.
- З 23 травня комендантська година у Донецькій області триватиме з 21:00 до 05:00
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