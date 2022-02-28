У Донецькій області російські військові вбили 46 мирних жителів з моменту ескалації 17 лютого

Про це повідомляє Нацполіція України у Telegram.



"Під вогнем ворога виявилися Волноваха, Маріуполь, Талаківка, Мангуш, Торецьк, Сартана, Червона Поляна. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 42 будинки", - йдеться у дописі.



Увечері було в чергове обстріляне селище Сартану. Загинули 2 особи, 5 отримали поранення.



У Нацполіції зазначили, що поліція виїжджає на місця обстрілу та ретельно документує наслідки військової агресії РФ.



Нагадаємо, 26 лютого у Волновасі на Донеччині через обстріли російських військових "Градами" та артилерією загинули 15 мирних жителів.

28 лютого російська авіація обстріляла селище Сартану під Маріуполем на Донеччині.