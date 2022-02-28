У Донецькій області російські військові вбили 46 мирних жителів з моменту ескалації 17 лютого
У Донецькій області з моменту ескалації 17 лютого російські військові вбили 46 мирних жителів, 133 особи отримали поранення, з них двоє - діти
Про це повідомляє Нацполіція України у Telegram.
"Під вогнем ворога виявилися Волноваха, Маріуполь, Талаківка, Мангуш, Торецьк, Сартана, Червона Поляна. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 42 будинки", - йдеться у дописі.
Увечері було в чергове обстріляне селище Сартану. Загинули 2 особи, 5 отримали поранення.
У Нацполіції зазначили, що поліція виїжджає на місця обстрілу та ретельно документує наслідки військової агресії РФ.
- Нагадаємо, 26 лютого у Волновасі на Донеччині через обстріли російських військових "Градами" та артилерією загинули 15 мирних жителів.
- 28 лютого російська авіація обстріляла селище Сартану під Маріуполем на Донеччині.
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