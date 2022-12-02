Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в етері телемарафону, передає Еспресо.

За його словами, аби перейти на планові відключення, потрібно додати більше потужності. Для цього потрібно запустити блоки, які були зупинені після останньої атаки РФ.

"Над цим працюємо, частина блоків вже працює. Також температура йде вниз, тому споживання зростає, тому потужності потрібно ще більше", – зауважив Сахарук.

Він додав, з теперішнім темпом Україна зможе вийти на планові графіки найближчими тижнями.

"Йдеться не про дні, а тижні", - додав він.

Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України: били по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі. За даними Генштабу ЗСУ, загарбники випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних дронів "Ланцет". Внаслідок масованого удару по всій Україні почалися перебої з електропостачанням і водопостачанням.

29 листопада директор з досліджень аналітичного центру DiXi Роман Ніцович стверджував в ефірі Еспресо: росіяни не зможуть завдати масштабної шкоди українській енергосистемі внаслідок чого може виникнути повний блекаут.

Згодом у Міненерго повідомили про покращення ситуації з енергосистемою, однак сказали, що для зменшення тривалості відключень потрібно, щоб не було нових обстрілів інфраструктури.

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