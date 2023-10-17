У Єревані помер 37-річний заступник голови представництва МВС РФ у Вірменії
У Єревані на робочому місці помер заступник голови представництва МВС Росії у Вірменії В'ячеслав Пономарьов
Про це повідомляє РБК.
Йому було 37 років, він помер на робочому місці. Причину смерті встановить експертиза.
Як зазначає видання, представництво займається питаннями свідчень учасника держпрограми щодо сприяння добровільному переселенню до Росії співвітчизників з-за кордону. Також воно консультує іноземців щодо трудової міграції та переїзду до Росії.
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