У Єревані помер 37-річний заступник голови представництва МВС РФ у Вірменії

Про це повідомляє РБК.

Йому було 37 років, він помер на робочому місці. Причину смерті встановить експертиза.

Як зазначає видання, представництво займається питаннями свідчень учасника держпрограми щодо сприяння добровільному переселенню до Росії співвітчизників з-за кордону. Також воно консультує іноземців щодо трудової міграції та переїзду до Росії.