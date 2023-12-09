У ЄС досягли згоди щодо санкцій проти скрапленого газу з РФ
Країнам ЄС нададуть вибір самостійно забороняти російські поставки скрапленого природного газу (СПГ) без запровадження нових енергетичних санкцій на рівні Євросоюзу
Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС, пише Укрінформ.
"Ця угода принесе багато переваг споживачам і нашій планеті. Це скоротить наше використання викопного палива та зменшить нашу залежність від імпорту викопного палива. Це дозволить перейти на відновлювані джерела енергії та посилити безпеку постачання. І що важливо, це захистить споживачів", - заявила міністр з екологічних перетворень та демографічних проблем Іспанії Тереза Рібера Родрігез.
Сторони, зокрема, домовилися про те, що правове регулювання міститиме положення, які дозволятимуть державам-членам встановлювати обмеження на постачання природного газу, в тому числі скрапленого природного газу (СПГ), з Росії чи Білорусі, з метою захисту основних інтересів безпеки держав-членів або ЄС, у той час враховуючи цілі щодо безпеки постачання та диверсифікації.
Зазначається, що угода, досягнута сьогодні, тепер має бути схвалена та офіційно прийнята обома установами.
За даними Bloomberg, ця угода надасть країнам ЄС вибір самостійно забороняти російські поставки скрапленого природного газу (СПГ) без запровадження нових енергетичних санкцій на рівні Євросоюзу.
- У кінці листопада стало відомо, що понад 20% російського скрапленого природного газу, що надходить до Європи, попри санкції ЄС перепродують.
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