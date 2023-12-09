Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка У ЄС досягли згоди щодо санкцій проти скрапленого газу з РФ

У ЄС досягли згоди щодо санкцій проти скрапленого газу з РФ

9 грудня, 2023 субота
02:48
Економіка скраплений газ

Країнам ЄС нададуть вибір самостійно забороняти російські поставки скрапленого природного газу (СПГ) без запровадження нових енергетичних санкцій на рівні Євросоюзу

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС, пише Укрінформ.

"Ця угода принесе багато переваг споживачам і нашій планеті. Це скоротить наше використання викопного палива та зменшить нашу залежність від імпорту викопного палива. Це дозволить перейти на відновлювані джерела енергії та посилити безпеку постачання. І що важливо, це захистить споживачів", - заявила міністр з екологічних перетворень та демографічних проблем Іспанії Тереза Рібера Родрігез.

Сторони, зокрема, домовилися про те, що правове регулювання міститиме положення, які дозволятимуть державам-членам встановлювати обмеження на постачання природного газу, в тому числі скрапленого природного газу (СПГ), з Росії чи Білорусі, з метою захисту основних інтересів безпеки держав-членів або ЄС, у той час враховуючи цілі щодо безпеки постачання та диверсифікації.

Зазначається, що угода, досягнута сьогодні, тепер має бути схвалена та офіційно прийнята обома установами.

За даними Bloomberg, ця угода надасть країнам ЄС вибір самостійно забороняти російські поставки скрапленого природного газу (СПГ) без запровадження нових енергетичних санкцій на рівні Євросоюзу.

  • У кінці листопада стало відомо, що понад 20% російського скрапленого природного газу, що надходить до Європи, попри санкції ЄС перепродують.
газ
санкції проти Росії
Читайте також:
Джозеф Байден, саміт НАТО
8 грудня, 2023 п'ятниця
Байден готовий йти на компроміс з республіканцями, щоб виділити допомогу Україні, - Reuters
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
8 грудня, 2023 п'ятниця
Ворог відновив потенціал крилатих ракет: Ігнат про нічну атаку
обстріл, ППО
8 грудня, 2023 п'ятниця
Під час ранкової ракетної атаки українська ППО збила 14 з 19 ракет
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 39.64
    Продаж 40.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
9 грудня
02:20
авіакомпанія, Россия, Росія, РФ, транспорт
У грудні трапилось 11 інцидентів з літаками авіакомпанії "Россия", - ЗМІ
01:52
Угорщина - ЄС
У ЄС є "план Б" на випадок вето Орбана на рішення про допомогу Україні
01:24
Радбез ООН
ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню в Газі: США наклали вето
00:56
Оновлено
Олімпійська збірна РФ
МОК допустив росіян на Олімпіаду-2024: Україна, Естонія та Литва засудили рішення
00:40
Девін Хейні та Реджис Прогрейс (праворуч)
Переможець Ломаченка влаштував запеклу дуель поглядів перед дебютом у новій категорії
00:28
Румунія нацменшини вступ України в ЄС
Румунія відреагувала на ухвалення змін до українського закону про нацменшини
00:03
сектор Гази
Із сектора Гази евакуювали ще 39 громадян України
2023, п'ятниця
8 грудня
23:58
Авдіївка
"Україна кидає всі резерви й зброю, щоб утримати Авдіївку": добірка російських фейків за 8 грудня
23:45
Збірна України з гандболу
Україна програла Нідерландам на ЧС-2023 з гандболу
23:18
Оновлено
метро
У Києві низку станцій метро закрили через підтоплення. Шмигаль скликав комісію
23:07
Білий Дім
Білий дім заявив, що масований ракетний удар по Україні був очікуваним
22:58
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
Естонська розвідка попередила про плани РФ посилити наступальні дії у найближчі тижні
22:49
Дмитро Котовський
Українець Котовський здобув золото Кубка Європи з фристайлу
22:30
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Знищувати "шахеди" сьогодні тренуються на симуляторі в інтерактивному форматі, - співвласник PSS by Logics7 Бєлов
22:30
В окупованому Криму поліцейські затримали чоловіка нібито за дискредитацію армії РФ
22:16
Чорне море
Крим - це найкоротший шлях до перемоги України, – Foreign Policy
21:45
Канада
Канада запровадила санкції проти чеченських чиновників за переслідування представників сексуальних меншин
21:36
Поліція РФ
Недоукомплектування до 35%: в окупованому Криму виник дефіцит "поліцейських"
21:34
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Залужний страхається від політики, як чорт від ладану, - генерал Кривонос
21:24
Себастьян Коу
Попри рішення МОК: легкоатлетів з РФ та Білорусі не допустять до Олімпіади-2024 навіть в нейтральному статусі
21:22
COP28
ОПЕК планує заветувати угоду про відмову від викопного палива
21:16
Аналітика
Сергій Згурець
Під Авдіївкою ворог намагається використовувати тактику, яку свого часу застосовував під Бахмутом. Воєнні підсумки тижня
20:55
Острів Зміїний
Розвідка Британії пояснила, нащо РФ б'є по Зміїному з ризиком для екіпажів і літаків
20:22
на фото: зернове судно
Вільне судноплавство: Міжнародна морська організація направить місію з підготовки допомоги Україні в умовах війни з РФ
20:00
OPINION
на фото: Вікторія Сюмар
Починали з Don’t look Up, продовжуємо — Time to close your eyes…
19:57
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський підписав низку євроінтеграційних законів, прийнятих сьогодні
19:32
Володимир Зеленський
Зеленський на зустрічі міжнародної коаліції заявив, що РФ знищує зв'язок викрадених дітей з Україною та закликав до швидких дій
19:27
ЗСУ
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 32 атаки, на Мар'їнському - 20, - Генштаб
19:07
без світла, свічка блекаут
Жителів тимчасово окупованого Маріуполя попередили про блекаут
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 653-го дня війни: новий пакет військової допомоги від Німеччини, Україна та Швеція обговорюють можливість передачі ЗСУ винищувачів Gripen
18:54
Оновлено
"Шахтар" - "Металіст-1925" 2:0
"Шахтар" переграв "Верес". Результати і розклад 17-го туру УПЛ
18:40
Болгарія
Парламент Болгарії проголосував за подолання вето президента з приводу надання Україні старих БТРів
18:32
Фейк, Росія
РФ запустила фейк про мобілізацію Україною 17-річного сироти та його загибель на війні
18:16
Дональд Туск
Туск пообіцяв перейнятися розблокуванням кордону з Україною, представив свій майбутній уряд і звинуватив Орбана в проросійськості
18:07
OPINION
Вадим Денисенко
Путін дурить арабів з ОПЕК
18:04
зерно, пшениця, комбайн
Мінагрополітики заявило про рекордну врожайність зернових в Україні
18:00
Огляд
"Вонка"
Легкість "Вонки" чи одержимість "Альми..": що подивитися на вихідних
17:58
британія україна
Британія допоможе відновити 6 мостів на Київщині
17:55
Ексклюзив
На фото: гурт "Танок на майдані Конґо"
"Знайди мене, відчуй мене": ТНМК презентував новий кліп, знятий на залізничному вокзалі. Фоторепортаж Еспресо
17:51
Карло Анчелотті, Андрій Лунін, Реал
Анчелотті виніс вердикт стосовно ігрової практики Луніна після повернення Кепи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV