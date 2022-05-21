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Головна війна з Росією У фільтраційних таборах на Донеччині перебувають майже 4 тисячі чоловіків, - Денісова

У фільтраційних таборах на Донеччині перебувають майже 4 тисячі чоловіків, - Денісова

21 травня, 2022 субота
16:18
війна з Росією Маріуполь окупанти

Російські окупанти вивозять чоловіків з тимчасово окупованих територій до "фільтраційних таборів". Щодня темпи зростають, лише у Безіменному та Козацькому Новоазовського району Донецької області перебувають майже 4 тисячі людей

Про це інформує у телеграмі Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Їх кількість зросла удвічі лише за останні два тижні. Жоден утримуваний у таборах не повернувся. Чоловіки перебувають у жахливих умовах, сплять на підлозі, в задусі та антисанітарії, піддаються тортурам та знущанням", – пише Людмила Денісова.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини додає, що ворог заявляє – у липні-серпні чоловіків із таборів мобілізують до збройних формувань ОРДО.

"Для цього наших громадян примушують до написання заяв про отримання громадянства самопроголошеної псевдореспубліки або Росії.

Захоплення та катування заручників є актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду", – додає Уповноважена.

  • Станом на 21 травня окупанти примусово депортували уже 1 377 925 людей, яких перед цим змусили пройти "фільтраційні табори".
  • 20 травня із Маріуполя за добу до фільтраційних таборів вивезли понад 400 людей, 46 із них – діти.
  • 17 травня з Маріуполя до фільтраційного табору росіяни вивезли 539 людей, зокрема 55 дітей. Людей готують до депортації.
  • 4 травня було зафіксовано місцеперебування 300 депортованих маріупольців, яких окупанти примусово вивезли на територію РФ.
  • Нещодавно радник мера Маріуполя показав, як окупанти депортують містян до РФ. 

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Денісова
чоловіки
Донеччина
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фільтраційні табори
воєнні злочини Росії
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