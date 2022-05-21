Про це інформує у телеграмі Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Їх кількість зросла удвічі лише за останні два тижні. Жоден утримуваний у таборах не повернувся. Чоловіки перебувають у жахливих умовах, сплять на підлозі, в задусі та антисанітарії, піддаються тортурам та знущанням", – пише Людмила Денісова.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини додає, що ворог заявляє – у липні-серпні чоловіків із таборів мобілізують до збройних формувань ОРДО.

"Для цього наших громадян примушують до написання заяв про отримання громадянства самопроголошеної псевдореспубліки або Росії.

Захоплення та катування заручників є актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду", – додає Уповноважена.

Станом на 21 травня окупанти примусово депортували уже 1 377 925 людей, яких перед цим змусили пройти "фільтраційні табори".

20 травня із Маріуполя за добу до фільтраційних таборів вивезли понад 400 людей, 46 із них – діти.

17 травня з Маріуполя до фільтраційного табору росіяни вивезли 539 людей, зокрема 55 дітей. Людей готують до депортації.

4 травня було зафіксовано місцеперебування 300 депортованих маріупольців, яких окупанти примусово вивезли на територію РФ.

Нещодавно радник мера Маріуполя показав, як окупанти депортують містян до РФ.