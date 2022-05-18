Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"З минулу добу з Маріуполя доставлено до фільтраційного табору с. Безимяне Новоазовського району 539 людей, зокрема 55 дітей. Всіх осіб готують до депортації", - наголосив він.

Із фільтраційного пункту в Нікольському до РФ вивезли 67 людей, зокрема дітей. Їхні прізвища - у списку на фото.

Daily Mail повідомило,що ще до повномасштабного вторгнення влада Росії планувала депортувати до 2 млн українців.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb