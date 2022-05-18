З Маріуполя для депортації вивезли 539 людей, зокрема 55 дітей
З Маріуполя до фільтраційного табору 17 травня вивезли 539 людей, зокрема 55 дітей, яких окупанти готують до депортації
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"З минулу добу з Маріуполя доставлено до фільтраційного табору с. Безимяне Новоазовського району 539 людей, зокрема 55 дітей. Всіх осіб готують до депортації", - наголосив він.
Із фільтраційного пункту в Нікольському до РФ вивезли 67 людей, зокрема дітей. Їхні прізвища - у списку на фото.
- Daily Mail повідомило,що ще до повномасштабного вторгнення влада Росії планувала депортувати до 2 млн українців.
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