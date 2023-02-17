У Франції чотирьох учасників ультраправої групи засудили за підготовку замаху на Макрона
Французький суд у п'ятницю, 17 лютого, визнав трьох членів ультраправого угруповання винними у змові з метою підготовки нападу на президента Емманюеля Макрона
Про це повідомило агентство Reuters.
Зокрема повідомляється, що кримінальний суд Парижа виніс трьом чоловікам вироки від трьох до чотирьох років ув'язнення з відстрочкою виконання вироку від одного до двох років кожному.
Також додається, що четвертого чоловіка засудили до шести місяців позбавлення волі умовно за зберігання зброї. Дев'ятьох інших підсудних було звільнено.
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Окрім цього, відомо, що всі 13 обвинувачених були членами групи "Les Barjols" на Facebook і перебували під судом з 17 січня.
Також прокурори заявили, що члени угруповання планували напасти з ножем на президента Макрона під час церемонії пам'яті жертв Першої світової війни у листопаді 2018 року. Їх також підозрювали у змові для нападів на мечеті та мігрантів.
Адвокати обвинувачених применшували наміри своїх клієнтів та описували їх як незграбних екстремістів, які не планують жодних дій. Додається, що прокурори мають 10 днів, щоб вирішити, чи оскаржити вирок.
- 10 лютого стало відомо, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не виключає можливості позбавлення президента Росії Володимира Путіна ордена Почесного легіону.
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