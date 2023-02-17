Про це повідомило агентство Reuters.

Зокрема повідомляється, що кримінальний суд Парижа виніс трьом чоловікам вироки від трьох до чотирьох років ув'язнення з відстрочкою виконання вироку від одного до двох років кожному.

Також додається, що четвертого чоловіка засудили до шести місяців позбавлення волі умовно за зберігання зброї. Дев'ятьох інших підсудних було звільнено.

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Окрім цього, відомо, що всі 13 обвинувачених були членами групи "Les Barjols" на Facebook і перебували під судом з 17 січня.

Також прокурори заявили, що члени угруповання планували напасти з ножем на президента Макрона під час церемонії пам'яті жертв Першої світової війни у листопаді 2018 року. Їх також підозрювали у змові для нападів на мечеті та мігрантів.

Адвокати обвинувачених применшували наміри своїх клієнтів та описували їх як незграбних екстремістів, які не планують жодних дій. Додається, що прокурори мають 10 днів, щоб вирішити, чи оскаржити вирок.