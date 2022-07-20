Про це повідомляє Le Figaro.

“Інформаційне агентство Sputnik News почало процедуру ліквідації у Франції у зв'язку із забороною російських державних ЗМІ, ухваленою Європейським Союзом після початку наступу на Україну”, - йдеться в повідомленні.

Судова ліквідація була оголошена 4 травня і може тривати до 2024 року.

Економічна модель інтернет-медіа Sputnik News, запущеного у 2014 році, повністю спиралася на одного російського клієнта, афілійованого з кремлем, — організацію "Россия сегодня", яка замовляла у нього сюжети та репортажі, пояснив призначений судом ліквідатор компанії Крістоф Бассе.

Водночас Le Figaro повідомляє, що новинний канал RT France веде мовлення французькою мовою та публікує статті на своєму сайті, який залишається доступним через віртуальну приватну мережу (VPN), що дозволяє переглядати вебсторінки в обхід блокування.

20 липня Роскомнадзор погрожував вжити заходів проти Вікіпедії.

14 липня сайт телеканалу Еспресо заблокували у Росії.

Роскомнадзор заблокував сайти фінської державної ТРК Yle, грузинського видання Sova та вірменське "Радіо Свобода".

На початку російського вторгнення Роскомнадзор РФ погрожував Вікіпедії за "неправдиву статтю" про війну Росії проти України.

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