У Франції пройде міжнародна конференція щодо ситуації в Газі, Ізраїль не запрошено
У четвер, 9 листопада, Франція проведе міжнародну гуманітарну конференцію з приводу цивільного населення в Газі. Ізраїль не запрошуватимуть
Про це повідомляє Reuters з посиланням на три дипломатичні джерела.
За словами двох дипломатів, на конференції, яка пройде на рівні очільників держав, урядів і міністрів закордонних справ, обговорюватимуться питання стосовно фінансування, надання екстреної допомоги, відновлення постачання води, палива та електроенергії, а також надання допомоги пораненим у Газі за допомогою можливого використання морських коридорів.
Зазначається, що палестинська адміністрація буде присутня, але Ізраїль не запрошуватимуть.
-
Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 3 листопада, прибув до Ізраїлю для зустрічі з Нетаньягу, аби обговорити гуманітарне припинення вогню.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.29 Купівля 37.29Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.57Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе