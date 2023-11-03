У Франції пройде міжнародна конференція щодо ситуації в Газі, Ізраїль не запрошено

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три дипломатичні джерела.

За словами двох дипломатів, на конференції, яка пройде на рівні очільників держав, урядів і міністрів закордонних справ, обговорюватимуться питання стосовно фінансування, надання екстреної допомоги, відновлення постачання води, палива та електроенергії, а також надання допомоги пораненим у Газі за допомогою можливого використання морських коридорів.

Зазначається, що палестинська адміністрація буде присутня, але Ізраїль не запрошуватимуть.