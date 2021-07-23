У Франції заявили про ризик терористичної атаки через заяву Аль-Каїди

Про це пише Le Figaro.

Першими записку міністерства внутрішніх справ, випущено 21 липня отримали журналісти Europe 1.

Підставою для попередження МВС стало нове відео Аль-Каїди від 15 липня, в якому Франції знову пригадують карикатури на пророка Мухаммеда від сатиричного журналу "Шарлі Ебдо".

Міністерство закликало керівників місцевих відділів поліції та жандармерії "вжити належних заходів пильності" для попередження терактів протягом липня-серпня 2021 року. У записці пояснюють, що заява Аль-Каїди може набути широкого поширення. У відомстві пояснили, що терористи називають Францію найпершою "країною-ворогом" ісламу, згадуючи у тому числі карикатури на пророка Мухаммеда, промову Макрона про "ісламістський сепаратизм" та проєкт закону, який послідував за нею.

У міністерстві вважають, що додатково олії у вогонь може додати медійна увага до нового етапу судового процесу над причетними до терактів 13 листопада 2015 року.