У Франції заявили про ризик терористичної атаки через заяву Аль-Каїди
Міністерство внутрішніх справ надіслало префектам попередження щодо загрози терактів через заяву Аль-Каїди від 15 липня
Про це пише Le Figaro.
Першими записку міністерства внутрішніх справ, випущено 21 липня отримали журналісти Europe 1.
Підставою для попередження МВС стало нове відео Аль-Каїди від 15 липня, в якому Франції знову пригадують карикатури на пророка Мухаммеда від сатиричного журналу "Шарлі Ебдо".
Міністерство закликало керівників місцевих відділів поліції та жандармерії "вжити належних заходів пильності" для попередження терактів протягом липня-серпня 2021 року. У записці пояснюють, що заява Аль-Каїди може набути широкого поширення. У відомстві пояснили, що терористи називають Францію найпершою "країною-ворогом" ісламу, згадуючи у тому числі карикатури на пророка Мухаммеда, промову Макрона про "ісламістський сепаратизм" та проєкт закону, який послідував за нею.
У міністерстві вважають, що додатково олії у вогонь може додати медійна увага до нового етапу судового процесу над причетними до терактів 13 листопада 2015 року.
- Нагадаємо, минулої осені у Франції сталися два гучні теракти, скоєні радикальними ісламістами - вбивство вчителя, який на уроці показав карикатури на пророка Мухаммеда, та напад з ножем у соборі в Ніцці, внаслідок якого загинули троє осіб.
- У вересні 2020 невідомий з ножем поранив 4 людей поруч з колишньою редакцією "Шарлі Ебдо"
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