У ФСБ заявили про нібито запобігання диверсіям на Курській і Смоленській АЕС і затримання "української ДРГ"

Про це пише російське пропагандистське агентство РИА Новости.

Бортников стверджує, що нібито затриманих "українських диверсантів" готував спецназ британської армії.

"Загалом у результаті протидиверсійної роботи було знешкоджено понад 20 вибухових пристроїв, розміщених на опорах ліній електропередачі атомних електростанцій. Їх підрив мав на меті порушити технологічний процес функціонування АЕС", - сказав Бортников.

"Унаслідок дій диверсантів було аварійно зупинено другий блок Курської АЕС", - додав він.