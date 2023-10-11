У ФСБ заявили про нібито запобігання диверсіям на Курській і Смоленській АЕС і затримання "української ДРГ"
Директор ФСБ Росії Олександр Бортников заявив про нібито затримання в серпні української ДРГ, яка готувала підрив ЛЕП на Курській і Смоленьскій АЕС
Про це пише російське пропагандистське агентство РИА Новости.
Бортников стверджує, що нібито затриманих "українських диверсантів" готував спецназ британської армії.
"Загалом у результаті протидиверсійної роботи було знешкоджено понад 20 вибухових пристроїв, розміщених на опорах ліній електропередачі атомних електростанцій. Їх підрив мав на меті порушити технологічний процес функціонування АЕС", - сказав Бортников.
"Унаслідок дій диверсантів було аварійно зупинено другий блок Курської АЕС", - додав він.
- У листопаді минулого року українська розвідка дізналася, що росіяни зберігають на території Курської АЕС ракети до комплексів С-300.
- 15 серпня Центр національного спротиву повідомив, що росіяни готують провокацію на Курській АЕС й розробили план евакуації населення на випадок радіоактивного забруднення. Країна-агресорка нібито збиралася влаштувати теракт на ядерному об'єкті й звинуватити в цьому Київ.
- Секретар РНБО Данілов заперечив підготовку Україною теракту на Курській АЕС.
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