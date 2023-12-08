У Газі загинув син колишнього командира штабу ЦАХАЛ
Армія оборони Ізраїлю в увечері 7 грудня заявила про загибель ще двох солдатів, які воюють проти ХАМАС у Газі. Серед них син колишнього командира штабу ЦАХАЛ
Про це пише The Times of Israel.
Зазначається, що погиблий ізраїльський боєць Галь Айзенкот - син колишнього начальника штабу Армії оборони Ізраїлю та нинішнього міністра в уряді Гаді Айзенкота.
Також повідомляється, що троє інших військовослужбовців отримали серйозні поранення під час бойових дій і були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги.
Гал Айзенкот був убитий після вибуху бомби в шахті тунелю на півночі Гази. У важкому стані його доставили до лікарні в Ізраїлі, де він помер від отриманих травм.
- Натомість 5 грудня міністерка охорони здоров'я Палестини Май аль-Кайла заявила, що з початку війни 7 жовтня в Газі загинуло понад 15 900 палестинців, у тому числі 250 медичних працівників.
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