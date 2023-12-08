У Газі загинув син колишнього командира штабу ЦАХАЛ

Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що погиблий ізраїльський боєць Галь Айзенкот - син колишнього начальника штабу Армії оборони Ізраїлю та нинішнього міністра в уряді Гаді Айзенкота.

Також повідомляється, що троє інших військовослужбовців отримали серйозні поранення під час бойових дій і були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги.

Гал Айзенкот був убитий після вибуху бомби в шахті тунелю на півночі Гази. У важкому стані його доставили до лікарні в Ізраїлі, де він помер від отриманих травм.