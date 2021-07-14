У Грузії 4 телеканали припинили мовлення: вимагають відставки прем'єра через вбивство журналіста
Грузинські ЗМІ припинили мовлення на добу: вимагають відставки прем'єр-міністра країни Іраклія Гарібашвілі, який назвав протести щодо вбивства журналіста на марші ЛГБТ "спробою змови"
Про це розповідає "Радіо Свобода".
Чотири приватних телеканали у Грузії - "Мтаваров", "Пірвелі", "Формула" та "Кавкасія" - припинили мовлення на добу з вимогою відставки прем’єр-міністра Іраклія Гарібашвілі через нещодавні напади на ЛГБТ-активістів та журналістів, внаслідок яких загинув телеоператор Лексо Лашкарава.
Напередодні, під час похорону оператора Лексо Лашкарави, жорстоко побитого радикалами 5 липня, мовлення на 10 хвилин припинили і регіональні телекомпанії.
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Раніше журналісти організували акції протесту на проспекті Шота Руставелі в Тбілісі з вимогою відставки уряду.
Всього під час нападу було поранено 55 осіб, 53 з яких були журналістами.
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Опозиційні активісти звинувачують у нападі прем'єра Гарібашвілі, який вранці у день, на коли було заплановано Марш рівності, заявив, що захід проводити недоцільно, бо він викличе конфронтацію та є "неприйнятним для значної частини грузинського суспільства".
Грузинська православна церква також закликала своїх прихильників вийти на акцію проти маршу.
Дипломатичні місії з 18 країн і Європейського Союзу засудили насильство і закликали уряд Грузії захистити конституційне право людей на мирні зібрання.
- Нагадаємо, 5 липня на журналістів у Тбілісі напав агресивний натовп, незадоволений акцією на підтримку ЛГБТ-спільноти.
- 11 липня у Грузії помер оператор телекомпанії TV Pirveli Лексо Лашкарава, якого побили учасники акції протесту проти маршу на підтримку ЛГБТ.
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