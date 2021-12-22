"Поки не звільнять Саакашвілі": у Грузії прихильники заарештованого експрезидента оголосили масове голодування

Про це повідомляє Радіо Свобода.



У Тбілісі 21 грудня тисячі прихильників Міхеїла Саакашвілі вийшли на протести після оприлюднення висновків медичної комісії про катування експрезидента в тюрмі.



Мітинг був присвячений 54-річчю Міхеїла Саакашвілі.



Активісти закликали до негайного звільнення експрезидента. Вони пройшли через Тбілісі та зібралися перед парламентом Грузії.



Очільник "Єдиного національного руху" Ніка Мелія заявив про "масове голодування, яке не припиниться доти, поки Міхеїл Саакашвілі не буде звільнений".



Зараз невідомо, яка кількість громадян голодуватиме біля штаб-квартири "Єдиного національного руху" у Тбілісі.



Загалом інформації про арешти й насильство під час протесту не було.



Незадовго до акції Міхеїл Саакашвілі написав пост, у якому закликав до національної єдності й мирних демонстрацій.



"Особисто для мене вибір очевидний: або смерть, або свобода, тому що Грузія помре без свободи, і тоді моє життя втратить сенс. У нашій різноманітності та нашій любові до свободи - наша сила й секрет виживання", - заявив він.



За словами експрезидента Грузії, колись країна обере уряд, який виражатиме інтереси всіх громадян, а не однієї людини.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований. Потім стало відомо, що його перевели до пенітенціарної установи.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

18 листопада лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.

20 листопада Саакашвілі припинив голодування.

20 грудня він закликав продовжити протести проти влади Грузії.

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