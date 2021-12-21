"Залишуся з вами до повної перемоги": Саакашвілі закликав прихильників продовжити протести проти влади Грузії

Про це він написав у Facebook.



"Для мене все ясно - або смерть або свобода. Вихід лише один - невпинна боротьба та вуличні протести, боротьба навколо і всередині державних органів, що обов'язково принесе результат. Лише такі дії змусять їх (чинну владу Грузії. - Ред.) розпочати діалог із нами та призначити справжні вибори", - зазначив Саакашвілі.



За інформацією Інтерфакс-Україна, прихильники Саакашвілі увечері 21 грудня планують провести мітинг на проспекті Руставелі з вимогою звільнення із ув'язнення свого лідера. До Тбілісі для участі в мітингу прямують опозиціонери з регіонів.



Вночі на 21 грудня приблизно два десятки прихильників привітали Саакашвілі з 54-річчям біля військового шпиталю в Горі і під вигуки "Міша! Міша!" запустили в небо паперові кулі із запаленими свічками. Саакашвілі закликав їх до боротьби.



Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований. Потім стало відомо, що його перевели до пенітенціарної установи.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

18 листопада лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.

20 листопада Саакашвілі припинив голодування.