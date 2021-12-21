"Залишуся з вами до повної перемоги": Саакашвілі закликав прихильників продовжити протести проти влади Грузії
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі закликав своїх прихильників продовжити боротьбу проти чинної влади та не припиняти її до переможного кінця
Про це він написав у Facebook.
"Для мене все ясно - або смерть або свобода. Вихід лише один - невпинна боротьба та вуличні протести, боротьба навколо і всередині державних органів, що обов'язково принесе результат. Лише такі дії змусять їх (чинну владу Грузії. - Ред.) розпочати діалог із нами та призначити справжні вибори", - зазначив Саакашвілі.
За інформацією Інтерфакс-Україна, прихильники Саакашвілі увечері 21 грудня планують провести мітинг на проспекті Руставелі з вимогою звільнення із ув'язнення свого лідера. До Тбілісі для участі в мітингу прямують опозиціонери з регіонів.
Вночі на 21 грудня приблизно два десятки прихильників привітали Саакашвілі з 54-річчям біля військового шпиталю в Горі і під вигуки "Міша! Міша!" запустили в небо паперові кулі із запаленими свічками. Саакашвілі закликав їх до боротьби.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований. Потім стало відомо, що його перевели до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 18 листопада лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.
- 20 листопада Саакашвілі припинив голодування.
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