У Грузії тисячі людей вийшли на вулиці з підтримкою євроінтеграції країни
У столиці країни триває масовий мітинг на підтримку вступу країни до Європейського Союзу
Про це повідомляє "Эхо Кавказа".
Мітинг відбувається під гаслами "Додому до Європи" та прапорами Грузії і ЄС. У ньому беруть участь тисячі людей.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вийшла до мітингувальників. "Дуже важливо показати своє обличчя, і це обличчя має бути мирним. Я хочу попросити всіх зробити в ці дні все, що в наших силах, щоб представити себе гідною, європейською країною", - заявила вона.
- 10 червня Грузія відреагувала на резолюцію Європарламенту, яка рекомендує "працювати над статусом кандидата в ЄС": "Нелогічне та несправедливе рішення".
- Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Також такий статус надано і Молдові. Грузії надали лише "європейську перспективу". Остаточне рішення лідери європейських країн ухвалять на саміті 23-24 червня.
- 17 червня Грузія привітала Україну та Молдову з отриманням статусу кандидатів у ЄС.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.41
Купівля 34.41Продаж 35.22
-
EUR
Купівля 35.95Продаж 37.14
- Актуальне
- Важливе