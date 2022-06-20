У Грузії тисячі людей вийшли на вулиці з підтримкою євроінтеграції країни

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Мітинг відбувається під гаслами "Додому до Європи" та прапорами Грузії і ЄС. У ньому беруть участь тисячі людей.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вийшла до мітингувальників. "Дуже важливо показати своє обличчя, і це обличчя має бути мирним. Я хочу попросити всіх зробити в ці дні все, що в наших силах, щоб представити себе гідною, європейською країною", - заявила вона.

10 червня Грузія відреагувала на резолюцію Європарламенту, яка рекомендує "працювати над статусом кандидата в ЄС": "Нелогічне та несправедливе рішення".

Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Також такий статус надано і Молдові. Грузії надали лише "європейську перспективу". Остаточне рішення лідери європейських країн ухвалять на саміті 23-24 червня.

17 червня Грузія привітала Україну та Молдову з отриманням статусу кандидатів у ЄС.

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