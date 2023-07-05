У Грузії заявили, що будь-які консультації стосовно Саакашвілі неможливі

Про це заявив голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе.

"У світлі того кроку, який уже зроблено, наступні кроки вже нецікаві. Це сумна реальність. Жодних консультацій щодо Саакашвілі починати не можна", – сказав політик.

Таким чином він прокоментував рішення України, згідно з яким посол Грузії має повернутися до Тбілісі та проконсультуватися з владою Грузії щодо питання передачі Саакашвілі Україні.

Кобахідзе наголосив, що посол Грузії залишався в Україні від початку повномасштабного вторгнення, тому його видворення з країни офіційний Тбілісі вважає образливим.

"Щоденно наш посол, попри те, що російські танки стояли в Києві, залишався в Києві, столиці України, і багато чим займався, його роль у гуманітарній, політичній підтримці була дуже важливою. З огляду на це, такий крок української влади є образливим, дуже сумним і прикрим", - сказав голова керівної партії Грузії.

Деталі справи Саакашвілі

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі наразі перебуває в ув'язненні - ще у 2018 році його заочно засудили до трьох років ув’язнення у справі про перевищення повноважень під час помилування засуджених за вбивство бізнесмена Сандро Ґірґвліані та до 6 років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі звинувачують у розтраті бюджетних коштів і незаконному перетині державного кордону. Крім того, після його повернення в жовтні 2021-го грузинська влада заявила, нібито він зі своїми соратниками "планував убивство опозиціонерів, аби спровокувати заворушення і звинуватити владу", хоча проваджень за цим фактом немає.

На знак протесту Саакашвілі почав голодування, після чого стан його здоров’я погіршувався. Адвокати, родичі та прихильники Саакашвілі наголошують на погіршенні здоров'я політика та закликають відправити його на лікування за кордон.

6 лютого Тбіліський міський суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів Саакашвілі й не відклав виконання вироку через стан здоров'я експрезидента. Представник пенітенціарної служби Грузії Ніка Абрамішвілі заявив, що поданий суду звіт не містить достовірної інформації про тяжкість хвороби Саакашвілі й не може бути підставою для відстрочення.

Водночас Саакашвілі назвав засідання суду "посміховиськом", а свій вирок — "смертним". А у квітні експрезидент заявив, що він "близький до смерті" в лікарні, куди його перевезли із в'язниці.

3 липня Саакашвілі взяв участь у судовому засіданні по відеозв'язку, і всі побачили, як він жахливо виглядає. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи стан Саакашвілі, заявив, що Росія вбиває його руками Грузії.