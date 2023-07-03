Зеленський доручив МЗС викликати посла Грузії через ситуацію з Саакашвілі

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Міхеїла Саакашвілі", - написав Зеленський.

Він зазначив, що Україна неодноразово закликала владу Грузії припинити знущання з Саакашвілі та домовитися про його повернення до України. Різні операції з порятунку також пропонували й партнери в координації з Україною.

Проте сьогодні Зеленський доручив МЗС викликати посла Грузії в України, висловити йому рішучий протест і запропонувати залишити країну впродовж 48 годин для проведення консультацій з Тбілісі.

"Вкотре закликаю грузинську владу передати Україні громадянина України Михеїла Саакашвілі для необхідного лікування і догляду. І закликаю наших партнерів - звернутись, не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину. Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя - це базова європейська цінність", - наголосив Зеленський.