Зеленський доручив МЗС викликати посла Грузії через ситуацію з Саакашвілі
Президент України Володимир Зеленський 3 липня доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії, щоб висловити йому рішучий протест через ситуацію з експрезидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Міхеїла Саакашвілі", - написав Зеленський.
Він зазначив, що Україна неодноразово закликала владу Грузії припинити знущання з Саакашвілі та домовитися про його повернення до України. Різні операції з порятунку також пропонували й партнери в координації з Україною.
Проте сьогодні Зеленський доручив МЗС викликати посла Грузії в України, висловити йому рішучий протест і запропонувати залишити країну впродовж 48 годин для проведення консультацій з Тбілісі.
"Вкотре закликаю грузинську владу передати Україні громадянина України Михеїла Саакашвілі для необхідного лікування і догляду. І закликаю наших партнерів - звернутись, не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину. Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя - це базова європейська цінність", - наголосив Зеленський.
- 3 липня експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі взяв участь у судовому засіданні по відеозв'язку та показав свій тяжкий фізичний стан після лікування.
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