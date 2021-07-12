У Грузії журналісти та опозиція зірвали засідання парламенту. Йде підготовка до оголошення недовіри уряду

Про це повідомляє NewsGeorgia.



Журналісти, які напередодні на масштабній акції протесту зажадали відставки уряду на чолі з прем'єром Іраклієм Гарібашвілі, прорвали охорону парламенту і увійшли до будівлі. За них заступилися опозиційні депутати, які заявили, що це вони виписали журналістам пропуску для відвідування парламенту.



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Охорона намагалася, але не змогла зупинити журналістів.



На вході сталося кілька бійок, постраждав засновник опозиційного телеканалу "Пірвелі" Вато Церетелі.



У залі засідань, де сьогодні мав відбутися позачергове засідання парламенту, події розвивалися стрімко. Місце спікера парламенту зайняли депутати від опозиції Тінатін Бокучава, Хатуна Самнідзе, Анна Нацвлшвілі, також лідер громадських активістів Олена Хоштарія. Вони вивісили на трибуні прапори Грузії та Євросоюзу і зажадали відставки уряду.



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В результаті пленарне засідання парламенту було зірвано. У фойє парламенту перманентно відбувається бійка між журналістами і охороною.



Опозиція в парламенті Грузії збирається почати процедуру висловлення недовіри уряду. Для проведення такої процедури і представлення свого кандидата в прем'єр-міністри необхідно не менше 50 депутатів парламенту. Процедура оголошення недовіри нинішнього уряду може бути завершена після того, як парламент висловить довіру новому уряду.



В даний час в опозиції 66 мандатів в парламенті - цього достатньо для початку процедури недовіри, але недостатньо для затвердження нового уряду.

Нагадаємо, 5 липня на журналістів у Тбілісі напав агресивний натовп, незадоволений акцією на підтримку ЛГБТ-спільноти.

11 липня у Грузії помер оператор телекомпанії TV Pirveli Лексо Лашкарава, якого побили учасники акції протесту проти маршу на підтримку ЛГБТ.