У канадському місті Калгарі влаштували пікнік для українських біженців

Про це повідомляє Global News.



На пікнік прийшла Міла Шевелева. Жінка приїхала до Калгарі з Харкова у березні. З собою взяла лише маленьку сумку і собакою. Через перекладача вона сказала, що дуже вдячна за те, що її прийняли в Канаді, та за всі програми, які доступні для українців.



"Отримати всі документи було швидко та легко", – сказала Міла Шевелева.



Вона розповіла, що хвилюється за свою доньку, яка залишилась в Україні.



"Це напружено, бо моя старша донька все ще в Харкові. Вона й досі там із чоловіком. Обстріли продовжуються щодня",- сказала вона.



Таня Бабіч також була на пікніку з дочкою та онукою. Вони теж з Харкова, її чоловік залишився в Україні.



"Було важко прийняти таке рішення", – сказав Таня Бабіч.



Вона поділилась, що вражена підтримкою, яку вони отримали, але додала, що важко в країні не розмовляти англійською та знати, що її чоловік оточений російськими бомбардуваннями.



"Сьогодні знову був обстріл. Він чув це дуже добре з дому. Я не можу повірити, що це насправді відбувається. Все це як поганий сон. Я хочу прокинутися, і щоб цього ніколи не було", – сказав жінка.



Захід для підтримки біженців з України організували Служба іммігрантів у Калгарі, Центр для новачків і Католицьке імміграційне товариство Калгарі. У парку облаштували інформаційні стенди.



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Станом на 31 березня близько 60 тисяч українців подали заяви для приїзду до Канади за спеціальною візовою системою, що дозволить їм працювати та навчатися в країні впродовж трьох років.