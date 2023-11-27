У Харківській прокуратурі назвали кількість колаборантів, які залишились після деокупації території області
Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що з моменту деокупації території Харківщини за співпрацю з окупантами було винесено понад 300 вироків колаборантам
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Багато колаборантів виїхали разом із російськими військовими відразу після деокупації території Харківської області. Однак багато з них залишились. Зараз ми активно працюємо по них, збираємо доказову базу й притягаємо до кримінальної відповідальності. Таких людей сотні. З моменту деокупації ми маємо понад 800 підозр по колаборантах. Вже є 300 вироків за цими справами, де зафіксована причетність цих людей до співпраці з окупантами", - розповів Чубенко.
Речник зауважив, що всі колаборанти, які пішли на співпрацю з країною-агресором, будуть притягнуті до відповідальності.
"Найактивніше тікали колаборанти, які мали причетність до правоохоронних органів росіян на тимчасово окупованих територіях. Оскільки вони мають юридичні знання і розуміли, що відповідальність буде неминучою. Втім, деякі з них залишились на території України й в залежності від тяжкості тих злочинів, що вони скоїли проти нашої держави, їх зараз затримують. Ті, хто займав невисокі посади в окупантів зараз знаходяться під домашнім арештом, а хтось - під особистим зобовʼязанням. Однак хочу наголосити, що всі, хто був пішов на співпрацю з окупантами, будуть притягнуті до відповідальності", - додав він.
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