Станом на 10:09 Ігор Терехов пише, що рашисти ще раз влучили в центр міста. Внаслідок удару пошкоджена адмінбудівля.

"Ще один приліт також до центральної частини Київського району. Пошкоджено адміністративну будівлю", - додає мер Харкова.

Повідомляється, що житловий будинок, куди влучила перша російська ракета, має великі руйнування.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що рашисти влучили у Київський район.

"Внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждав житловий багатоповерховий будинок у центральній частині Київського району", - написав Терехов.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Про це інформує голова ОВА Олег Синєгубов.

"Вибухи в Харкові. Максимально перебувайте в укриттях!" - наголосив очільник області.

Повітряна тривога на Харківщині розпочалася о 09:07.