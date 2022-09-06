У Харкові російські ракети влучили в багатоповерхівку та адмінбудівлю
Уранці 6 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Пошкоджені багатоповерхівка та адмінбудівля у Київському районі
Станом на 10:09 Ігор Терехов пише, що рашисти ще раз влучили в центр міста. Внаслідок удару пошкоджена адмінбудівля.
"Ще один приліт також до центральної частини Київського району. Пошкоджено адміністративну будівлю", - додає мер Харкова.
Повідомляється, що житловий будинок, куди влучила перша російська ракета, має великі руйнування.
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що рашисти влучили у Київський район.
"Внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждав житловий багатоповерховий будинок у центральній частині Київського району", - написав Терехов.
Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
Про це інформує голова ОВА Олег Синєгубов.
"Вибухи в Харкові. Максимально перебувайте в укриттях!" - наголосив очільник області.
Повітряна тривога на Харківщині розпочалася о 09:07.
- Нагадаємо, увечері 5 вересня окупанти влучили у нафтобазу в Криворізькому районі: знищено великий запас палива, триває пожежа. Також окупанти обстріляли околиці Кривого Рогу.
- Вночі 5 вересня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Нікопольського району Дніпропетровської області. Пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку, а також гімназію, дитячо-юнацьку спортивну школу, магазин і кафе. Люди не постраждали.
- Впродовж доби Росія понад 40 разів обстрілювала Сумщину: 39 прильотів із САУ та мінометів, також 2 черги зі стрілецької зброї.
- Також увечері у небі над Миколаївською областю українські сили ППО збили дві російські керовані авіаційні ракети.
- У Харкові в ніч на 6 вересня прогриміли звуки вибухів, від одного з них загинула місцева мешканка.
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