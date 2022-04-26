У Харкові ремонтні бригади почали асфальтувати вулиці, розбиті ворожими снарядами, - міськрада

Про це сьогодні, 26 квітня, у зверненні до мешканців повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, пише міська рада.

Відновлення вулично-дорожньої мережі розпочали з пл. Конституції. Там на тротуарах та проїжджій частині після бомбардувань залишилися вирви, які ремонтники сьогодні заасфальтували.

"Навіть в умовах війни ми підтримуватимемо наші життєво важливі артерії в хорошому стані. День за днем ​​ми будемо упорядковувати дороги нашого міста, як узимку приводили і наводимо зараз у робочий стан розбиті ворогом теплотраси, водоводи, електричні мережі, газопроводи, щоб забезпечити життєдіяльність міста. Я впевнений, що після нашої перемоги Харків буде мирним містом, що процвітає, з новою європейською інфраструктурою", - підкреслив Ігор Терехов.

Також він зазначив, що ворог продовжує цинічно та жорстоко обстрілювати житлові райони Харкова, тому попросив городян бути максимально обережними та по можливості перебувати у укриттях.

Нагадаємо, що 25 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, 23 з яких - на ліквідацію пожеж, зокрема 14 пожеж, спричинених обстрілами

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