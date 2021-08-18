У Харкові відкрили ще один центр масової вакцинації
Центр масової вакцинації від коронавірусу відкрили в Харківському університеті імені Каразіна
Про це повідомила пресслужба Харківської ОДА.
"На сьогодні на Харківщині працюють уже 25 центрів масової вакцинації. Крім того, вакцинуватися можна у пунктах щеплення за місцем проживання – їх в області 154. Ми повною мірою забезпечені вакцинами проти COVID-19. Закликаю харків’ян та жителів області обов’язково отримати щеплення", - заявив заступник голова ОДА Михайло Черняк.
За його данними, що в регіоні зроблено 476 512 щеплень. Першу дозу отримала 310 591 особа, завершили вакцинацію – 165 921.
Центр вакцинації розташований у північному корпусі університету (майдан Свободи, 6).
Години роботи: з 9:30 до 17:00, дні: понеділок - субота.
Вакцинувати планують препаратами Comirnaty/Pfizer та Coronavac.
- Нагадаємо, за останню добу щеплення від COVID-19 зробили 120 тис. українців. З початку вакцинальної кампанії у лютому першу дозу отримало майже 4,9 млн людей, а обидві - майже 2,9 млн людей.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що темпи вакцинації в Україні прискорилися до 1 млн щеплень на тиждень.
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