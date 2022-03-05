У Харкові знову лунають вибухи
Жителі Харкова знову повідомляють про звуки залпів та вибухів
Інформацію про це передає "Суспільне Харків" у Telegram.
"Станом на 22:40 розриви снарядів лунають в районі Північної Салтівки, горить багатоповерхівка", - йдеться у повідомленні.
Також відзначається, що було чутно потужний вибух в районі центру Харкова.
- 5 березня у Харкові росіяни бомбардували військове містечко, є жертви.
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