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У Херсоні найвищий флагшток області упав на Lexus

20 серпня, 2021 п'ятниця
11:50
Суспільство

У п’ятницю, 20 серпня, у Херсоні звалився один з найбільших флагштоків України, який встановлювали у парку Слави до 30-ї річниці Незалежності

Про це повідомляє місцеве видання most.ks.ua.

Флагшток, висота якого 70 метрів і який коштує близько 8 млн грн, встановили невідомі спонсори.

Як видно на оприлюднених кадрах, гігантська конструкція впала прямо на припаркований позашляховик Lexus.

Прапор планували урочисто відкрити 23 серпня. Це повинен був бути найбільший флагшток області.

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