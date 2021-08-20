У Херсоні найвищий флагшток області упав на Lexus

Про це повідомляє місцеве видання most.ks.ua.

Флагшток, висота якого 70 метрів і який коштує близько 8 млн грн, встановили невідомі спонсори.

Як видно на оприлюднених кадрах, гігантська конструкція впала прямо на припаркований позашляховик Lexus.

Прапор планували урочисто відкрити 23 серпня. Це повинен був бути найбільший флагшток області.