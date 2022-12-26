Про це у статті "Бандерівці". Історія партизанів, завдяки яким знищили російські "Буратіно" пише видання "Українська правда".

Їхня група в Херсоні складалася лише з 4 осіб, натомість в області з ними співпрацювала ціла мережа партизанів. Ще до повномасштабної війни, щоб зупинити багаторічний процес відтоку молоді з Херсона, Сергій хотів змінити місто на краще. Заради цього став місцевим активістом. Сергеєв очолив місцевий осередок молодіжної організації "Солідарної молоді", мріяв про політичну кар’єру. Хлопець також потроху готувався до війни – проходив сам та організовував для інших різні курси з тактичної медицини.

На 24 лютого у Сергія був запланований черговий захід. Понад 20 осіб мали виїхати за місто на полігон навчатися стріляти з АК Калашникова. Але почалося широкомасштабне вторгнення. Тому разом із другом Євгеном він попрямував до військкомату.

"Там черга стояла, чоловіки переважно 45+. То нам радили: йдіть звідси, доки вас не записали", – згадує Сергій.

Проте хлопці не змінили своїх намірів і записалися до Сил тероборони. За кілька годин після отримання зброї вони вирушили захищати Антонівський міст, де вже точилися бої. 59-та бригада проривалася з оточення. У районі мосту тероборонівці перебували близько години. Невдовзі херсонці отримали наказ відходити. Місто було в оточенні.

В окупованому Херсоні хлопці організували невелику групу підпільників. Ходили на мітинги, які відбувалися в місті навесні. Тоді на вулиці виходили до 5-7 тисяч осіб. Юнаки сприймали протести як психологічний елемент війни. Окупантам демонстрували, що багато херсонців сприймають їх як фашистів, а не визволителів.

З будинку Сергія на околиці Херсона як на долоні видно Антонівський міст. Тож хлопець почав передавати першу інформацію про рух колон росіян ще до окупації Херсона.

"Мій батько моряк, у нього є бінокль. І я в цей бінокль дивився на Антонівський міст, моніторив рух техніки, рахував і доповідав напряму комбригу 124-ї бригади Сил тероборони Іщенку", – розповідає Сергій. Найбільша колона, яку зафіксував підпільник, складалася з 80 одиниць техніки.

Інші вікна будинку Сергія виходять на залізничні колії. Тут він спостерігав за російським бронепоїздом, який пригнали з Криму. Якось у полі за залізницею він помітив російську техніку. Пошукав в Google за фотографіями і дійшов висновку, що там стоять російські вогневі системи залпового вогню "Буратіно" – загалом 9 штук. Хлопець зробив фото і відправив комбригу. За кілька днів командир попередив: зараз ЗСУ почнуть "працювати" по цій техніці окупантів, треба давати інформацію, чи влучили. У підсумку Сергій нарахував чотири знищені системи.

"Тоді я подумав: ну слава Богу, що я не без толку стою тут, дивлюся в бінокль, що є сенс спостерігати", – згадує свої думки підпільник.

У червні підпільники Сергій та Євген за наказом керівників виїхали з окупованого міста. У Херсон повернулися вже після звільнення.

"Наша партизанщина в окупованому росіянами Херсоні схожа на діяльність ОУН-УПА. Я думаю, що ми продовжуємо ту справу українського підпілля. Я теж дотримуюся думки, що Україна – це від Сяну до Кавказу. Так що Ростову приготуватися!" – напівжартома каже сучасний послідовник Бандери. Проте уточнює: якщо ЗСУ зупиняться на кордоні держави станом на початок 2014-го, його це теж влаштує.

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