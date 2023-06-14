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У Херсоні після спаду води будуть залишатися місця, де вона стоятиме, - ексзаступник мера Головня

14 червня, 2023 середа
07:36
Суспільство Корабельний район Херсона

Мікрорайон Корабел і вся прибережна зона у Херсоні залишається підтопленою - спав значно рівень води на вулицях, але в низинах вона стоїть

Про це в ефірі Еспресо заявив колишній заступник міського голови Херсона Роман Головня.

"Я думаю, навіть після того, як максимально скрізь спаде вода, будуть залишатися місця, які перебувають посередині русла Дніпра. Ряд мікрорайонів, де буде лишатися вода. Зараз мікрорайон Корабел продовжує бути затопленим - спав значно рівень води на вулицях, але в низинах вона стоїть. Вода буде стояти ще певний час. Прибережна зона залишається підтопленою", - розповів він.

Ситуація з підтопленням на Херсонщині

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут

13 червня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що рівень води на підтоплених територіях Херсону та області поступово знижується, але рятівники мають перевірити затоплені райони на наявність мін та боєприпасів. Станом на ранок минулої доби середній рівень підтоплення на Херсонщині знизився до позначки 2,7 м.

Крім того, на засіданні Ради оборони Херсонщини ухвалили рішення про заборону на в'їзд до населених пунктів, котрі постраждали через підтоплення.

Херсон
Херсонщина
Війна з Росією
Каховська ГЕС
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