У Херсоні проходять "обшуки" у квартирах і зростають ціни на харчі

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"У Херсоні окупанти продовжують проводити "обшуки" у квартирах херсонців. Якщо господаря немає вдома, росіяни виламують двері та грабують помешкання. Через перекриття руху Антонівським мостом ціни на продукти харчування та засоби гігієни зросли в 2-3 рази. Окупанти організували платну паромну переправу, за допомогою якої також переганяють свою техніку", - йдеться у повідомленні.

Пресслужба також додала, що Херсонський національний технічний університет спростовує інформацію про набір до вишу, що розташований за адресою Бериславське шосе, 24.

"ХНТУ немає жодного відношення до запрошень навчатися в тимчасово окупованому Херсоні. Університет продовжує працювати за українським законодавством та проводить набір у дистанційному форматі", - повідомили в ОВА.

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