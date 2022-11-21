У Херсоні провідників потягу містяни зустрічали як героїв, - працівниця Укрзалізниці Юрченко
Ірина Юрченко, мати захисника Азовсталі Дмитра Козацького, працівниця Укрзалізниці, зазначила, що для містян ми були люди, які з'єднали Україну з Херсоном
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
Ірина Юрченко прибула до Херсону у першому від початку повномасштабного вторгнення пасажирському потязі, який відправився з Києва 18 листопада.
"Ми відкрили нещодавно рейс до Херсона, з яким не було залізничного зв'язку з 24 лютого. Ми з задоволенням та патріотичною натхненністю поїхали до звільненого міста. Коли я заїжджала до Херсона і бачила, як люди зустрічають потяг, плачуть від радості, то відчувала силу і міць нашої країни. Мене до сліз переповнювала гордість за мою державу, патріотичність та згуртованість українців.
Нас зустрічали як героїв, було неважливо чи ти керівник Укрзалізниці, чи звичайний провідник. Ми обіймалися з людьми й мені, простій провідниці, навіть квіти подарували, тому що для містян ми були люди, які відкрили цей шлях та з'єднали Україну з Херсоном", - прокоментувала працівниця Укрзалізниці.
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