Про це вона розповіла в етері Еспресо.



Ірина Юрченко прибула до Херсону у першому від початку повномасштабного вторгнення пасажирському потязі, який відправився з Києва 18 листопада.



"Ми відкрили нещодавно рейс до Херсона, з яким не було залізничного зв'язку з 24 лютого. Ми з задоволенням та патріотичною натхненністю поїхали до звільненого міста. Коли я заїжджала до Херсона і бачила, як люди зустрічають потяг, плачуть від радості, то відчувала силу і міць нашої країни. Мене до сліз переповнювала гордість за мою державу, патріотичність та згуртованість українців.



Нас зустрічали як героїв, було неважливо чи ти керівник Укрзалізниці, чи звичайний провідник. Ми обіймалися з людьми й мені, простій провідниці, навіть квіти подарували, тому що для містян ми були люди, які відкрили цей шлях та з'єднали Україну з Херсоном", - прокоментувала працівниця Укрзалізниці.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтвердило ГУР Міністерства оборони

13 листопада Укрзалізниця запустила благодійний проєкт "Квиток до перемоги", мета якого - продати квитки на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст - уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя

19 листопада до звільненого Херсону прибув перший пасажирський потяг від початку повномасштабного вторгнення

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