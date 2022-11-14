У Херсоні від сьогодні заборонено виготовлення й продаж алкоголю
У щойно звільненому від окупантів Херсоні заборонили продаж спиртного
Про це повідомляє пресслужба Херсонської міськради.
Так, начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова підписала наказ про заборону продажу та виготовлення алкоголю у Херсоні. Документ набуває чинності з 14 листопада.
Заборона діятиме на час воєнного стану або до моменту скасування даного наказу.
Контролюватимуть дотримання заборони представники підрозділів Національної поліції України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Військової служби правопорядку та інших утворених відповідно до чинного законодавства військових формувань.
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
- ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.99
Купівля 39.99Продаж 40.69
-
EUR
Купівля 40.06Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе