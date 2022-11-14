Про це повідомляє пресслужба Херсонської міськради.

Так, начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова підписала наказ про заборону продажу та виготовлення алкоголю у Херсоні. Документ набуває чинності з 14 листопада.

Заборона діятиме на час воєнного стану або до моменту скасування даного наказу.

Контролюватимуть дотримання заборони представники підрозділів Національної поліції України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Військової служби правопорядку та інших утворених відповідно до чинного законодавства військових формувань.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb