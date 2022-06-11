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Головна війна з Росією У Херсоні з 71 тільки 6 директорів шкіл погодилися працювати за російською програмою, - радник голови ОВА Хлань
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У Херсоні з 71 тільки 6 директорів шкіл погодилися працювати за російською програмою, - радник голови ОВА Хлань

11 червня, 2022 субота
12:26
війна з Росією

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань зазначив, що саме директори шкіл зруйнували плани окупантів, тому сьогодні загарбницька влада разом з колаборантами не змогли сформувати лояльний до них керівний склад шкіл на Херсонщині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На Херсонщині вже як останній місяць окупанти готуються до 1 вересня, вони зі всіх шкільних бібліотек вилучили українські підручники. Навіть була інформація, що вони збиралися завозити якісь нові підручники, але такого факту я не бачив. Також збирали директорів шкіл не тільки у Херсоні, а і в інших населених пунктах області, але побачили супротив від керівників навчальних закладів, і загарбника це трохи спантеличило" – розказав радник голови Херсонської ОВА.

Сергій Хлань зауважив, що саме директори шкіл зруйнували плани окупантів і тому сьогодні окупаційна влада разом з колаборантами не змогли сформувати лояльний до них керівний склад шкіл на Херсонщині.

"У Херсоні, де вчителі відмовились працювати, з 71 тільки 6 директорів шкіл погодилися працювати за російською програмою, всі інші висловили повний протест" – підкреслив Хлань.

Також радник голови ОВА додав, що самих активних проукраїнських вчителів окупанти продовжують викрадати та незаконно утримувати, але не зважаючи на такий тиск, все одно не можуть сформувати колаборантів на керівні посади.

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