У Херсоні загасили пожежу, спричинену нічним обстрілом

Про це ДСНС повідомляє у facebook.

"Вночі ворог завдав удару по одному з кварталів міста Херсон. Рятувальники ліквідовували наслідки ворожих обстрілів. Через влучання снарядів виникли пожежі в приміщені кафе та в одній з квартир багатоквартирного будинку", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежі ліквідовано. До гасіння залучалось 6 одиниць техніки та 26 рятувальників.