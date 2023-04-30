У Херсоні загасили пожежу, спричинену нічним обстрілом
У Херсоні рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу, яка була спричинена нічним обстрілом армії РФ
Про це ДСНС повідомляє у facebook.
"Вночі ворог завдав удару по одному з кварталів міста Херсон. Рятувальники ліквідовували наслідки ворожих обстрілів. Через влучання снарядів виникли пожежі в приміщені кафе та в одній з квартир багатоквартирного будинку", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що пожежі ліквідовано. До гасіння залучалось 6 одиниць техніки та 26 рятувальників.
- 27 квітня російська армія обстріляла Херсонщину 61 раз: дві людини загинули, троє дістали поранення.
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