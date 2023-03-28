У Хмельницькому назвуть вулицю на честь загиблого міністра внутрішніх справ Монастирського
28 березня топонімічна комісія Хмельницької міської ради підтримала перейменування однієї з вулиць на честь загиблого міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського
Про це інформує голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
"Ще у лютому ми звернулися до місцевої влади Хмельницького, рідного міста Дениса Монастирського, з пропозицією назвати на його честь вулицю. Він багато зробив для нашої країни та заслуговує на це", – каже Шуляк.
Очільниця комітету повідомила, що надійшов лист від Хмельницької міської ради, у якому місцева влада підтримує цю ідею.
"Топонімічна комісія міськради вже розглянула нашу пропозицію. Наразі місцева влада шукає найбільш достойний об’єкт, якому присвоять ім’я Дениса Монастирського", – додала Шуляк.
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