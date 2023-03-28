Про це інформує голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Ще у лютому ми звернулися до місцевої влади Хмельницького, рідного міста Дениса Монастирського, з пропозицією назвати на його честь вулицю. Він багато зробив для нашої країни та заслуговує на це", – каже Шуляк.

Очільниця комітету повідомила, що надійшов лист від Хмельницької міської ради, у якому місцева влада підтримує цю ідею.

"Топонімічна комісія міськради вже розглянула нашу пропозицію. Наразі місцева влада шукає найбільш достойний об’єкт, якому присвоять ім’я Дениса Монастирського", – додала Шуляк.