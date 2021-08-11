У Києві біля Ради затримали чоловіка, який казав перехожим, що у нього є вибухівка
У Києві в урядовому кварталі затримали чоловіка, який розповідав перехожим, що має вибухівку
Про це повідомляє поліція Києва.
"Під час патрулювання в урядовому кварталі столиці працівники поліції полку особливого призначення № 2 помітили чоловіка, який чіплявся до перехожих та повідомив, що має при собі вибухонебезпечні речовини", - йдеться у повідомленні.
Копи зупинили чоловіка та викликали вибухотехніків.
Під час перевірки жодних небезпечних предметів не виявлено.
Зловмисник - уродженець Івано-Франківської області, 1981 року народження. Його доставили до районного управління поліції.
Відкрито справу про хуліганство.
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