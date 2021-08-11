Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал У Києві біля Ради затримали чоловіка, який казав перехожим, що у нього є вибухівка

У Києві біля Ради затримали чоловіка, який казав перехожим, що у нього є вибухівка

11 серпня, 2021 середа
22:58
Кримінал

У Києві в урядовому кварталі затримали чоловіка, який розповідав перехожим, що має вибухівку

Про це повідомляє поліція Києва.

"Під час патрулювання в урядовому кварталі столиці працівники поліції полку особливого призначення № 2 помітили чоловіка, який чіплявся до перехожих та повідомив, що має при собі вибухонебезпечні речовини", - йдеться у повідомленні.

Копи зупинили чоловіка та викликали вибухотехніків.

Під час перевірки жодних небезпечних предметів не виявлено.

Зловмисник - уродженець Івано-Франківської області, 1981 року народження. Його доставили до районного управління поліції.

Відкрито справу про хуліганство.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

поліція
урядовий квартал
Київ
вибухвка
Читайте також:
Ліонель Мессі
10 серпня, 2021 вiвторок
Мессі підписав з ПСЖ божевільний контракт на два роки
10 серпня, 2021 вiвторок
"Навіть розміщення американських підрозділів": Резніков закликав посилити безпекову підтримку України через можливе розгортання в Криму ядерної зброї
Олександр Петраков
10 серпня, 2021 вiвторок
УАФ може відмовитись від Реброва у збірній України заради тренера-чемпіона світу
Київ
+30
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.71
    Купівля 26.71
    Продаж 26.95
  • EUR
    Купівля 31.25
    Продаж 31.65
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
11 серпня
22:48
РФ та США
Міністри оборони США та РФ провели телефонні перемовини
22:34
Лапутіна обговорила підтримку українських ветеранів з представником Держдепу
22:18
Мая Санду
Санду зустрілась з Козаком: обговорили Придністров'я, представник РФ заявив про "внутрішній конфлікт"
21:50
Рішення знизити ціну на е/е для частини населення — погане, за це заплатить промисловість, — Святослав Павлюк
21:49
SkyUp
SkyUp анонсував рейси "Київ-Лісабон" з 23 серпня
21:32
Швейцарія посилила санкції проти Білорусі
21:24
"Динамо" - "Минай"
"Динамо" впевнено перемогло "Минай" в УПЛ
21:19
Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС
21:08
На Софійській площі в Києві автівки влаштували дрифт
Дрифт на Софійській площі в Києві: організатори мають понести фінансове покарання, – Ткаченко
21:03
Інфографіка
Челсі
"Челсі" - "Вільярреал": склади команд на матч за Суперкубок УЄФА
21:00
У Франції мітингарі проти COVID-паспортів розгромили 15 центрів вакцинації
20:43
ООН відправила 114 тонн гумдопомоги в ОРДЛО
20:41
Зеленський
Зеленський підписав стратегію комунікації з інтеграції в НАТО
20:38
Корентін Толіссо
"Баварія" здивувала ціною за чемпіона світу з футболу
20:25
Зеленський
Зеленський звільнив голову Харківської ОДА
20:21
Ексклюзив
обстріли на Донбасі
"Снаряди лягали в поля поблизу села", – військові з окопів про ситуацію на передовій
20:20
Сергій Ребров
Останній шанс, щоб очолити збірну: Ребров проведе фінальні переговори, аби розірвати контракт з арабським клубом
20:12
Утиски Росією ПЦУ в Криму: "суд" окупантів призначив засідання щодо настоятеля монастиря, де силовики зірвали богослужіння
20:05
Олександр Юрченко
НАБУ скерувало до суду справу про хабар нардепу, ЦПК заявляє про Юрченка
19:54
Руслан Степанюк
Найкращий бомбардир "Ворскли" назвав ціль команди на сезон
19:52
В Одесі відбулось прощання з художником Ройтбурдом
19:43
ООС
Окупаційні війська поширюють фейки про обстріли з боку ЗСУ, аби блокувати роботу КПВВ, - штаб ООС
19:26
Інфографіка
Мейсон Маунт
"Челсі" - "Вільярреал": букмекери назвали фаворита матчу за Суперкубок УЄФА
19:15
Михайло Радуцький
У НАН припускають значне зростання захворюваності на коронавірус з наступного тижня, - Радуцький
19:14
СБУ виявила у місцевих депутатів Кіровоградщини арсенал зі зброєю
З арсеналом зброї: на Кіровоградщині викрили депутатів, які вимагали гроші у місцевих мешканців
19:03
Мирон Маркевич
Маркевич зізнався, чи продовжуватиме тренерську кар'єру
18:54
водій вигнав учасника АТО
"Ціна совісті 18 гривень": на Буковині водій вигнав учасника АТО з маршрутки
18:52
НБУ
НБУ визнав банк "Земельний капітал" неплатоспроможним
18:39
ООС
День у зоні ООС: окупанти п’ять разів порушили "тишу", вбивши мирного жителя і поранивши військового
18:29
Василь Ломаченко
Ломаченко дав прогноз на супербій Усик - Джошуа
18:28
Кіпр розширив перелік препаратів, з вакцинацією якими дозволений в'їзд до країни
18:18
Охматдит
"Охматдит" передав медико-технічні завдання на закупівлю обладнання ДП "УКРМЕДПРОЕКТБУД" й очікує, що воно буде поставлено до лікарні у найкоротші терміни
18:13
МЗС Білорусі
Білорусь відмовилась прийняти першого за 13 років посла США
18:07
Вчені COVID-19
На Рівненщині у 80% хворих на коронавірус підтвердили штам "Дельта"
17:56
Львівські лікарі вперше в Україні провели складну операцію з реконструкції обличчя
17:48
Гео Лерос
Суд визнав заяви нардепа Лероса про брата Єрмака недостовірною інформацією
17:42
Слуга народу
"Слугу народу" на виборах до Ради підтримали б 22,2% виборців, за "Європейську солідарність" проголосували би 16%, - опитування
17:34
Олександр Петраков
Чемпіон світу очолить збірну України з футболу, - ЗМІ
17:28
Олександр Камишін
Укрзалізниця отримала нового тимчасового керівника
17:11
Ше.Fest
Топ-10 причин поїхати на Ше.Fest 2021 
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV