У Києві буде чути вибухи: працюватимуть сапери
У понеділок, 8 травня, на північних околицях Києва лунатимуть звуки вибухів, але вони заплановані
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"Сьогодні, 8 травня, у Вишгородському та Бучанському районах ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких районах міста може бути гучно", - йдеться в повідомленні.
Мешканців просять зберігати спокій.
- У ніч з 7 на 8 травня росіяни влаштували наймасовішу атаку дронами-камікадзе: запустили майже 60 "шахедів", 36 із них летіли на столицю, всі були знищені. Від падіння уламків БПЛА поранено 5 людей у двох районах Києва. Крім того, є пошкодження, сталися пожежі.
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