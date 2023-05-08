У Києві буде чути вибухи: працюватимуть сапери

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Сьогодні, 8 травня, у Вишгородському та Бучанському районах ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких районах міста може бути гучно", - йдеться в повідомленні.

Мешканців просять зберігати спокій.